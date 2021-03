PM campaigning

Prime Minister Imran Khan continued meetings with members of the National Assembly (MNAs) on second day Tuesday here at the Parliament House ahead of the Senate elections. Punjab Chief Minister Sardar Usman Buzdar, federal ministers Shafqat Mehmood, Asad Umer, Syed Amin ul Haq, Syed Ali Haider Zaidi, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Pervez Khattak, Tariq Bashir Cheema and Makhdoom Khusro Bakhtiar, Special Assistant Malik Muhammad Amir Dogar and Parliamentary Secretary for Planning Mohtarma Kanwal Shozab were also present in different meetings. The MNAs, who met the prime minister, included Raja Riaz Ahmed (NA-110), Raza Nasrullah Ghumman (NA-105), Khurram Shehzad (NA-107), Sardar Talib Hussain Nakai (NA-140), Rahat Amanullah Bhatti (NA-119), Malik Karamat Ali Khokhar (NA-135), Tahir Sadiq (NA-55), Muhammad Ibrahim Khan (NA-158), Haji Imtiaz Ahmed Chaudhry (NA-85), Syed Faizul Hassan (NA-70), Chaudhry Shaukat Ali Bhatti (NA-87), Syed Mubeen Ahmed (NA-175), Zahoor Hussain Qureshi (NA-152), Prince Muhammad Nawaz (NA-12), Sher Akbar Khan (NA-9), Nawabzada Shahzain Bugti (NA-259), Khalid Hussain Magsi (NA-260), Dr Khalid Maqbool Siddiqui (NA-255), Sabir Hussain Qaimkhani (NA-226), Salahuddin (NA-227), Usama Qadri (NA-253), Iqbal Muhammad Ali (NA-240), Kishwar Zehra, Saleh Muhammad (NA-13), Ali Khan Jadoon (NA-16), Imran Khattak (NA-26), Amir Hussain (NA-245), Malik Umar Aslam Khan (NA-93), Abdul Majeed Khan (NA-187), Mohtarma Fozia Behram, Mohtarma Sobia Kamal Khan, Mohtarma Sajida Begum, Mohtarma Nusrat Wahid, Lal Chand, Shanila Ruth, Dr. Ramesh Kumar, Jay Parkash, Jamshed Thamis, Abdul Ghaffar Wattoo, Muhammad Yaqub Sheikh, Chaudhry Farrukh Altaf, Khawaja Sheraz Mehmood, Ahmad Hussain Dehar and Makhdoom Zain Hussain Qureshi, and Member of the Provincial Assembly Fida Hussain .

