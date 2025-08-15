NATIONAL

President Zardari honors 2025 Civil Awards recipients for exceptional contributions across various fields

By News Desk

ISLAMABAD: On the occasion of Pakistan’s Independence Day, President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, announced the recipients of the prestigious Pakistan Civil Awards for 2025. These awards, which recognize outstanding achievements, excellence, and courage in a variety of fields, will be formally conferred during a grand Investiture Ceremony to be held on Pakistan Day, March 23, 2026.

The Pakistan Civil Awards are a symbol of national pride, honoring those who have made exceptional contributions in areas ranging from science and education to arts, sports, and philanthropy. Below is the full list of the honorees.

Science

  1. Dr. Syed Habibullah Shah – Agriculture, Sitara-i-Imtiaz
  2. Prof. Dr. Rafia Mumtaz – Internet of Things, PAPP
  3. Engr. Dr. Marium Jalal Chaudhry – Climate Change, IT, Tamgha-i-Imtiaz
  4. Prof. Dr. Muhammad Moazam Fraz – Internet of Things & A.I., Tamgha-i-Imtiaz
  5. Prof. Dr. Awais Yasin – Robotics & AI, Tamgha-i-Imtiaz
  6. Engr. Rukhsana Zuberi – Engineering, Sitara-i-Imtiaz

Education

  1. Dr. Amir Muhammad – Education, Hilal-i-Imtiaz
  2. Prof. Dr. Ikram ul Haq – Education, Hilal-i-Imtiaz
  3. Dr. Shamsuddin Qureshi (Late) – Education (Research), Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
  4. Prof. Chaudhary Irshad Muhammad Khan (Late) – Education, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
  5. Prof. Dr. Mujeebuddin Memon – Education, Sitara-i-Imtiaz
  6. Dr. Mola Dad Shafa – Education, Sitara-i-Imtiaz
  7. Dr. Lubna Zaheer – Education, PAPP
  8. Prof. Dr. Muhammad Sabieh Anwar – Education, Tamgha-i-Imtiaz
  9. Dr. Rahmat Ellahi – Education (Mathematics), Tamgha-i-Imtiaz
  10. Dr. Tariq Mahmood Jadoon – Education, Tamgha-i-Imtiaz
  11. Prof. Dr. Muhammad Sarwar Khan – Education (Agricultural Sciences), Tamgha-i-Imtiaz
  12. Prof. Dr. Naqib Ullah Achakzai – Education (Administration), Tamgha-i-Imtiaz
  13. Prof. Dr. Khalid Hafeez – Education (Research), Tamgha-i-Imtiaz
  14. Mr. Ghulam Nabi – Education, Tamgha-i-Imtiaz
  15. Mr. Zakaria Ismail Godil – Education, Tamgha-i-Imtiaz
  16. Mr. Javaid Rais – Education, Tamgha-i-Imtiaz
  17. Mr. Abid Hussain Lashari – Education, Tamgha-i-Imtiaz
  18. Dr. Mumtaz Umar – Education, Tamgha-i-Imtiaz

Medicine

  1. Prof. Dr. Bilal Ahmed – Medicine (Dentistry Academics), Tamgha-i-Imtiaz
  2. Dr. Akbar Hussain – Medicine (Health Care), Tamgha-i-Imtiaz
  3. Dr. Shaukat Zubair – Medicine (Surgery), Tamgha-i-Imtiaz
  4. Dr. Fharat Akhtar Raja – Medicine, Tamgha-i-Imtiaz
  5. Dr. Khurram Khan – Medicine, Tamgha-i-Imtiaz

Arts

  1. Mr. Irfan Ali Khosat – Performing Arts, Sitara-i-Imtiaz
  2. Ms. Hadiqa Kiyani – Singing, Sitara-i-Imtiaz
  3. Mr. Irfan Ahson – Arts (Photography), Sitara-i-Imtiaz
  4. Ms. Azra Aftab – Arts (T.V. Acting), Sitara-i-Imtiaz
  5. Ms. Samina Peerzada – Arts (Acting/Direction/Anchoring), Sitara-i-Imtiaz
  6. Ms. Fazila Kaiser Qazi – Performing Arts (Acting), Sitara-i-Imtiaz
  7. Ms. Savera Abbas (Alias Savera Nadeem) – Arts (Acting), Sitara-i-Imtiaz
  8. Ms. Humera Arshad – Arts (Singing / Anchoring), Sitara-i-Imtiaz
  9. Ms. Saira Naseem – Arts (Singing), Sitara-i-Imtiaz
  10. Ms. Salima Hashmi – Visual Arts (Painting, Curator & Art Historian), Sitara-i-Imtiaz
  11. Mr. Muhammad Azam Khan – Arts (Music / Broadcasting), PAPP
  12. Mr. Zulqarnain Haider – Arts (Acting / Writing / Direction), PAPP
  13. Mr. Sultan Javed Jamal – Arts (Acting), PAPP
  14. Mr. Noor Muhammad Baloch (Alias Nooral) – Art (Singing), PAPP
  15. Mr. Rajab Ali – Art (Singing), PAPP
  16. Ms. Mukhtiar Naz Taj Mastani – Performing Art (Singing), PAPP
  17. Kh. Ali Kazim (Late) – Performing Arts (Naat Khawani), PAPP (Posthumous)
  18. Mr. Jamshaid Ali Khan – Performing Arts (Direction/Production), PAPP
  19. Sheikh Muhammad Sadiq (S.M. Sadiq) – Performing Arts, PAPP
  20. Mr. Allah Dina (Alias A.D. Baloch) – Performing Arts (Acting, Writing & Direction), Tamgha-i-Imtiaz
  21. Mr. Imran Ullah Hunzai – Visual Arts (Painting, Sculpturing), Tamgha-i-Imtiaz
  22. Qazi Shujaat Qadri – Arts (Naat Khawani), Tamgha-i-Imtiaz.Literature
  1. Mr. Irfan Ul Haq Siddiqui – Literature (Poetry, Writing, Columnist), Nishan-i-Imtiaz
  2. Mr. Atta Ul Haq Qasmi – Literature (Poetry & Writing), Nishan-i-Imtiaz
  3. Mr. Mustansar Hussain Tarar – Literature, Nishan-i-Imtiaz
  4. Mr. Asghar Nadeem Syed – Literature, Hilal-i-Imtiaz
  5. Ms. Zahra Majid Ali (Zahra Nigah) – Literature (Poetry, Writing), Hilal-i-Imtiaz
  6. Mr. Murtaza Barlas (Murtaza Baig Barlas) – Literature (Poetry), Sitara-i-Imtiaz
  7. Ms. Yasmeen Hameed – Literature (Poetry & Editing), Sitara-i-Imtiaz
  8. Mr. Naseer Ahmad Nasir – Literature (Poetry, Writing & Editing), Sitara-i-Imtiaz
  9. Prof. Karrar Hussain (Late) – Literature (Poetry, Critic), Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
  10. Dr. Abdul Rauf Rafiqui – Literature (Critic, Research Scholar, Poetry & Iqbal Scholar), Sitara-i-Imtiaz
  11. Mr. Raza Ullah Shah Arif Naushahi – Literature (Research Scholar), Sitara-i-Imtiaz
  12. Syed Masood Hassan Shihab Dehlvi (Late) – Literature, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
  13. Mr. Aminullah Daudzai – Literature (Poetry), PAPP
  14. Mr. Akhtar Mehmood (Alias Akhtar Usman) – Literature (Research Scholar & Poetry), PAPP
  15. Mr. Tajamul Kaleem (Late) – Literature, PAPP (Posthumous)
  16. Mr. Ahmad Khan Tariq (Late) – Literature (Poetry), Tamgha-i-Imtiaz (Posthumous)
  17. Dr. Ghulam Moeenuddin (Moeen Nizami) – Literature (Writing, Research Scholar), Tamgha-i-Imtiaz
  18. Dr. Nasir Abbass Nayyer – Literature (Short Story Writing, Research Scholar), Tamgha-i-Imtiaz
  19. Mr. Muhammad Amin Zia – Literature, Tamgha-i-Imtiaz
  20. Ms. Sarwat Mohyuddin – Literature & Writing, Tamgha-i-Imtiaz

Sports

  1. Mr. Shahid Khan Afridi – Sports (Cricket), Hilal-i-Imtiaz
  2. Mr. Shehroze Kashif – Sports (Mountaineering), Hilal-i-Imtiaz
  3. Malik Muhammad Atta (Late) – Sports (Equestrian), Hilal-i-Imtiaz (Posthumous)
  4. Ms. Sana Mir – Sports (Cricket), Sitara-i-Imtiaz
  5. Mr. Haider Ali – Sports (Discus Throw), Sitara-i-Imtiaz
  6. Mr. Muhammad Sajjad (Gujjar) – Sports (Kabaddi), PAPP
  7. Mr. Shahzaib Rind – Sports (Karate Combat), PAPP
  8. Mr. Muhammad Hamza Khan – Sports (Squash), Tamgha-i-Imtiaz
  9. Mr. Mohsin Nawaz – Sports (Shooting), Tamgha-i-Imtiaz
  10. Mr. Rashid Malik – Sports (Tennis), Tamgha-i-Imtiaz

Journalism

  1. Mr. Ihtasham ul Haq – Journalism, Hilal-i-Imtiaz
  2. Mr. Zia-ul-Haq Sarhadi – Journalism/Columnist, Sitara-i-Imtiaz
  3. Mr. Sarmad Ali – Journalism, Sitara-i-Imtiaz
  4. Mr. Samar Abbas – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  5. Mr. Adil Abbasi – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  6. Ms. Kiran Naz – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  7. Ms. Binish Saleem – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  8. Mr. Kamran Hamid Raja – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  9. Ms. Mona Alam – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  10. Mr. Muhammad Tariq Aziz – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  11. Mr. Arshad Ansari – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
  12. Mr. Abdul Mohi Shah – Journalism (Sports), Tamgha-i-Imtiaz
  13. Ms. Shazia Skindar – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz

Social Welfare

  1. Mr. Muhammad Yaseen Khan – Social Work, Sitara-i-Imtiaz
  2. Mr. Hamza Tabani – Social Welfare, Sitara-i-Imtiaz
  3. Mr. Moulana Muhammad Tayyab Qureshi – Religious Scholar, Tamgha-i-Imtiaz
  4. Syed Zahid Hussain Shah – Social Services, Tamgha-i-Imtiaz
  5. Ms. Sarah Belal – Human Rights (Law), Tamgha-i-Imtiaz
  6. Major (R) Dr. Salma Zamir Khan – Social Welfare, Tamgha-i-Imtiaz

Philanthropy

  1. Mr. Muhammad Abdul Karim Saqib – Philanthropy, Sitara-i-Imtiaz
  2. Mr. Abdul Rahim Janoo – Philanthropy, Sitara-i-Imtiaz
  3. Mian Muhammad Kashif Ashfaq – Philanthropy/Social Services, Tamgha-i-Imtiaz
  4. Ms. Irum Rizwan – Philanthropy, Tamgha-i-Imtiaz
  5. Ms. Tasneem Zahra – Philanthropy, Tamgha-i-Imtiaz
  6. Ms. Shameelah Ismail Qureshi – Philanthropy, Tamgha-i-Imtiaz
  7. Mr. Arshad Wali Muhammad – Philanthropy, Sitara-i-Imtiaz

Public Service

  1. Nawabzada Nasrullah Khan (Late) – Public Service, Nishan-i-Imtiaz (Posthumous)
  2. Mr. Waseem Ahmad Khan – Public Service, Hilal-i-Shuja’at
  3. Mr. Moazzam Jah Ansari – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
  4. Mr. Azizuddin Boolani – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
  5. Sardar Awais Laghari – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
  6. Mr. Muhammad Ali – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
  7. Mr. Shahjehan Syed Karim (Late) – Public Service, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
  8. Dr. Syed Mehmood Shah – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  9. Mr. Javed Akbar Riaz – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  10. Mr. Muhammad Israr – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  11. Mr. Rahim Hayat Qureshi – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  12. Mr. Nabeel Munir – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  13. Mr. Taj Haider (Late) – Public Service, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
  14. Dr. Naseem Faraz – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  15. Mr. Munir Ahmed Chaudhry (Late) – Public Service, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
  16. Mr. Khurshid Ahmad Nadeem – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  17. Mr. Iftikhar Amjad – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  18. Dr. Muhammad Fakhre Alam Irfan – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  19. Brig. Sikandar Hayat – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  20. Mr. Imran Hamid – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  21. Mr. Sohail Ashraf – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
  22. Mr. Ubaid Ur Rehman Nizamani – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
  23. Mr. Salman Athar – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
  24. Mr. Nawab Adil Khan – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
  25. Eng. Muhammad Naeem Akhtar – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
  26. Mr. Ahmer Mallick – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  27. Mr. Aqeel Ahmad Siddiqui – Public Service (Tax Administration), Tamgha-i-Imtiaz
  28. Dr. Muhammad Akif Khan – Public Service (E-Governance), Tamgha-i-Imtiaz
  29. Mr. Muhammad Aslam – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  30. Lt. Col Atif Naveed – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  31. Dr. Arfa Sayeda Zehra – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  32. Mr. Anwar Hussain – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  33. Mr. Zahoor Awan – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  34. Dr. Shahid Malik – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  35. Mr. Zeeshan Ali – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  36. Main Farooq Nazir – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  37. Mr. Nadir Shafi Dar – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  38. Mr. Waqas ul Hassan – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  39. Mr. Muhammad Shabi Ahmed – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  40. Salman Akhtar – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
  41. Sarosh Hasmat Lodhi – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz

Gallantry/Public Service (Posthumous)

  1. Sepoy Azhar Mehmood (Shaheed) – Gallantry, Hilal-i-Shuja’at
  2. Mr. Javid Ullah Mehsud – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
  3. Mr. Nawab Ali Khan (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
  4. Mr. Hidayat Ullah Khan (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
  5. ASI Muhammad Akram (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
  6. FC Abdullah (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
  7. FC Samand Khan (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
  8. FC Abdul Hameed (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at

9. FC Zamil Badshah (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
10. FC Hafeez Ullah (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
11. FC Muhammad Siraj (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
12. FC Muhammad Javed (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at

Services to Pakistan (Foreign Nationals)

  1. His Royal Highness Prince Khalid Al-Faisal bin Abdulaziz Al-Saud – Services to Pakistan, Hilal-i-Pakistan
  2. Mr. Li Hongzhong – Services to Pakistan, Hilal-i-Quaid-i-Azam
  3. Mr. Liu Jianchao – Services to Pakistan, Hilal-i-Quaid-i-Azam
  4. Mr. Wang Yongge – Services to Pakistan, Hilal-i-Quaid-i-Azam
  5. His Excellency Mohamed Bin Hassan Mohamed Hassan Alsuwaidi – Services to Pakistan, Sitara-i-Pakistan
  6. Mr. Rashid Ovezgeldiyevich Meredov – Services to Pakistan, Sitara-i-Pakistan
  7. Senta Maria Anna Siller (Dr. Senta Siller) – Services to Pakistan, Sitara-i-Pakistan
  8. Mr. Zhao Dong Xu – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
  9. Mr. Peng Cui – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
  10. Mr. Cui Jun – Services to Pakistan, Sitara-i-Quaid-i-Azam
  11. Ms. Laura Dahlmeier (Late) – Services to Pakistan, Tamgha-i-Shuja’at (Posthumous)
  12. Mr. Noor Ur Rehman Abid – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz
  13. Mr. Qian Feng – Services to Pakistan, Tamgha-i-Quaid-i-Azam
  14. Dr. Faisel Ikram – Services to Pakistan, Tamgha-i-Khidmat

Services to Pakistan (Overseas Pakistanis)

  1. Mr. Saleem Asghar Ali – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
  2. Mr. Fukhera Khalid – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
  3. Dr. Arshad Rehan – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
  4. Mr. Ashraf Habib Ullah – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
  5. Mr. Waqar Ali Khan – Services to Pakistan, PAPP
  6. Mr. Qadeer Ahmed Khan – Services to Pakistan, PAPP
  7. Mr. Muhammad Saeed Sheikh – Services to Pakistan, Sitara-i-Khidmat
  8. Prof. Dr. Rahat Munir – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz
  9. Mr. Abrar Hussain Tanoli – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz
  10. Dr. M. Shahbaz Chaudhry – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz

 

Previous article
Rs1,500 prize bond winners for August 2025 draw announced – Check results here
News Desk
News Desk

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Must Read

Pakistan Today
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram Twitter
Copyright © 2025. Pakistan Today. All Rights Reserved.