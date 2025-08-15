President Zardari honors 2025 Civil Awards recipients for exceptional contributions across various fields

ISLAMABAD: On the occasion of Pakistan’s Independence Day, President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, announced the recipients of the prestigious Pakistan Civil Awards for 2025. These awards, which recognize outstanding achievements, excellence, and courage in a variety of fields, will be formally conferred during a grand Investiture Ceremony to be held on Pakistan Day, March 23, 2026.
The Pakistan Civil Awards are a symbol of national pride, honoring those who have made exceptional contributions in areas ranging from science and education to arts, sports, and philanthropy. Below is the full list of the honorees.
Science
- Dr. Syed Habibullah Shah – Agriculture, Sitara-i-Imtiaz
- Prof. Dr. Rafia Mumtaz – Internet of Things, PAPP
- Engr. Dr. Marium Jalal Chaudhry – Climate Change, IT, Tamgha-i-Imtiaz
- Prof. Dr. Muhammad Moazam Fraz – Internet of Things & A.I., Tamgha-i-Imtiaz
- Prof. Dr. Awais Yasin – Robotics & AI, Tamgha-i-Imtiaz
- Engr. Rukhsana Zuberi – Engineering, Sitara-i-Imtiaz
Education
- Dr. Amir Muhammad – Education, Hilal-i-Imtiaz
- Prof. Dr. Ikram ul Haq – Education, Hilal-i-Imtiaz
- Dr. Shamsuddin Qureshi (Late) – Education (Research), Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
- Prof. Chaudhary Irshad Muhammad Khan (Late) – Education, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
- Prof. Dr. Mujeebuddin Memon – Education, Sitara-i-Imtiaz
- Dr. Mola Dad Shafa – Education, Sitara-i-Imtiaz
- Dr. Lubna Zaheer – Education, PAPP
- Prof. Dr. Muhammad Sabieh Anwar – Education, Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Rahmat Ellahi – Education (Mathematics), Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Tariq Mahmood Jadoon – Education, Tamgha-i-Imtiaz
- Prof. Dr. Muhammad Sarwar Khan – Education (Agricultural Sciences), Tamgha-i-Imtiaz
- Prof. Dr. Naqib Ullah Achakzai – Education (Administration), Tamgha-i-Imtiaz
- Prof. Dr. Khalid Hafeez – Education (Research), Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Ghulam Nabi – Education, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Zakaria Ismail Godil – Education, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Javaid Rais – Education, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Abid Hussain Lashari – Education, Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Mumtaz Umar – Education, Tamgha-i-Imtiaz
Medicine
- Prof. Dr. Bilal Ahmed – Medicine (Dentistry Academics), Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Akbar Hussain – Medicine (Health Care), Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Shaukat Zubair – Medicine (Surgery), Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Fharat Akhtar Raja – Medicine, Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Khurram Khan – Medicine, Tamgha-i-Imtiaz
Arts
- Mr. Irfan Ali Khosat – Performing Arts, Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Hadiqa Kiyani – Singing, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Irfan Ahson – Arts (Photography), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Azra Aftab – Arts (T.V. Acting), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Samina Peerzada – Arts (Acting/Direction/Anchoring), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Fazila Kaiser Qazi – Performing Arts (Acting), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Savera Abbas (Alias Savera Nadeem) – Arts (Acting), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Humera Arshad – Arts (Singing / Anchoring), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Saira Naseem – Arts (Singing), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Salima Hashmi – Visual Arts (Painting, Curator & Art Historian), Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Azam Khan – Arts (Music / Broadcasting), PAPP
- Mr. Zulqarnain Haider – Arts (Acting / Writing / Direction), PAPP
- Mr. Sultan Javed Jamal – Arts (Acting), PAPP
- Mr. Noor Muhammad Baloch (Alias Nooral) – Art (Singing), PAPP
- Mr. Rajab Ali – Art (Singing), PAPP
- Ms. Mukhtiar Naz Taj Mastani – Performing Art (Singing), PAPP
- Kh. Ali Kazim (Late) – Performing Arts (Naat Khawani), PAPP (Posthumous)
- Mr. Jamshaid Ali Khan – Performing Arts (Direction/Production), PAPP
- Sheikh Muhammad Sadiq (S.M. Sadiq) – Performing Arts, PAPP
- Mr. Allah Dina (Alias A.D. Baloch) – Performing Arts (Acting, Writing & Direction), Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Imran Ullah Hunzai – Visual Arts (Painting, Sculpturing), Tamgha-i-Imtiaz
- Qazi Shujaat Qadri – Arts (Naat Khawani), Tamgha-i-Imtiaz.Literature
- Mr. Irfan Ul Haq Siddiqui – Literature (Poetry, Writing, Columnist), Nishan-i-Imtiaz
- Mr. Atta Ul Haq Qasmi – Literature (Poetry & Writing), Nishan-i-Imtiaz
- Mr. Mustansar Hussain Tarar – Literature, Nishan-i-Imtiaz
- Mr. Asghar Nadeem Syed – Literature, Hilal-i-Imtiaz
- Ms. Zahra Majid Ali (Zahra Nigah) – Literature (Poetry, Writing), Hilal-i-Imtiaz
- Mr. Murtaza Barlas (Murtaza Baig Barlas) – Literature (Poetry), Sitara-i-Imtiaz
- Ms. Yasmeen Hameed – Literature (Poetry & Editing), Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Naseer Ahmad Nasir – Literature (Poetry, Writing & Editing), Sitara-i-Imtiaz
- Prof. Karrar Hussain (Late) – Literature (Poetry, Critic), Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
- Dr. Abdul Rauf Rafiqui – Literature (Critic, Research Scholar, Poetry & Iqbal Scholar), Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Raza Ullah Shah Arif Naushahi – Literature (Research Scholar), Sitara-i-Imtiaz
- Syed Masood Hassan Shihab Dehlvi (Late) – Literature, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
- Mr. Aminullah Daudzai – Literature (Poetry), PAPP
- Mr. Akhtar Mehmood (Alias Akhtar Usman) – Literature (Research Scholar & Poetry), PAPP
- Mr. Tajamul Kaleem (Late) – Literature, PAPP (Posthumous)
- Mr. Ahmad Khan Tariq (Late) – Literature (Poetry), Tamgha-i-Imtiaz (Posthumous)
- Dr. Ghulam Moeenuddin (Moeen Nizami) – Literature (Writing, Research Scholar), Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Nasir Abbass Nayyer – Literature (Short Story Writing, Research Scholar), Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Amin Zia – Literature, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Sarwat Mohyuddin – Literature & Writing, Tamgha-i-Imtiaz
Sports
- Mr. Shahid Khan Afridi – Sports (Cricket), Hilal-i-Imtiaz
- Mr. Shehroze Kashif – Sports (Mountaineering), Hilal-i-Imtiaz
- Malik Muhammad Atta (Late) – Sports (Equestrian), Hilal-i-Imtiaz (Posthumous)
- Ms. Sana Mir – Sports (Cricket), Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Haider Ali – Sports (Discus Throw), Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Sajjad (Gujjar) – Sports (Kabaddi), PAPP
- Mr. Shahzaib Rind – Sports (Karate Combat), PAPP
- Mr. Muhammad Hamza Khan – Sports (Squash), Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Mohsin Nawaz – Sports (Shooting), Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Rashid Malik – Sports (Tennis), Tamgha-i-Imtiaz
Journalism
- Mr. Ihtasham ul Haq – Journalism, Hilal-i-Imtiaz
- Mr. Zia-ul-Haq Sarhadi – Journalism/Columnist, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Sarmad Ali – Journalism, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Samar Abbas – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Adil Abbasi – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Kiran Naz – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Binish Saleem – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Kamran Hamid Raja – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Mona Alam – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Tariq Aziz – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Arshad Ansari – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Abdul Mohi Shah – Journalism (Sports), Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Shazia Skindar – Journalism, Tamgha-i-Imtiaz
Social Welfare
- Mr. Muhammad Yaseen Khan – Social Work, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Hamza Tabani – Social Welfare, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Moulana Muhammad Tayyab Qureshi – Religious Scholar, Tamgha-i-Imtiaz
- Syed Zahid Hussain Shah – Social Services, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Sarah Belal – Human Rights (Law), Tamgha-i-Imtiaz
- Major (R) Dr. Salma Zamir Khan – Social Welfare, Tamgha-i-Imtiaz
Philanthropy
- Mr. Muhammad Abdul Karim Saqib – Philanthropy, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Abdul Rahim Janoo – Philanthropy, Sitara-i-Imtiaz
- Mian Muhammad Kashif Ashfaq – Philanthropy/Social Services, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Irum Rizwan – Philanthropy, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Tasneem Zahra – Philanthropy, Tamgha-i-Imtiaz
- Ms. Shameelah Ismail Qureshi – Philanthropy, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Arshad Wali Muhammad – Philanthropy, Sitara-i-Imtiaz
Public Service
- Nawabzada Nasrullah Khan (Late) – Public Service, Nishan-i-Imtiaz (Posthumous)
- Mr. Waseem Ahmad Khan – Public Service, Hilal-i-Shuja’at
- Mr. Moazzam Jah Ansari – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
- Mr. Azizuddin Boolani – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
- Sardar Awais Laghari – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Ali – Public Service, Hilal-i-Imtiaz
- Mr. Shahjehan Syed Karim (Late) – Public Service, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
- Dr. Syed Mehmood Shah – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Javed Akbar Riaz – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Israr – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Rahim Hayat Qureshi – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Nabeel Munir – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Taj Haider (Late) – Public Service, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
- Dr. Naseem Faraz – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Munir Ahmed Chaudhry (Late) – Public Service, Sitara-i-Imtiaz (Posthumous)
- Mr. Khurshid Ahmad Nadeem – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Iftikhar Amjad – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Dr. Muhammad Fakhre Alam Irfan – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Brig. Sikandar Hayat – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Imran Hamid – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Sohail Ashraf – Public Service, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Ubaid Ur Rehman Nizamani – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
- Mr. Salman Athar – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
- Mr. Nawab Adil Khan – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
- Eng. Muhammad Naeem Akhtar – Public Service, Tamgha-i-Shuja’at
- Mr. Ahmer Mallick – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Aqeel Ahmad Siddiqui – Public Service (Tax Administration), Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Muhammad Akif Khan – Public Service (E-Governance), Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Aslam – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Lt. Col Atif Naveed – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Arfa Sayeda Zehra – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Anwar Hussain – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Zahoor Awan – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. Shahid Malik – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Zeeshan Ali – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Main Farooq Nazir – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Nadir Shafi Dar – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Waqas ul Hassan – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Muhammad Shabi Ahmed – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Salman Akhtar – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
- Sarosh Hasmat Lodhi – Public Service, Tamgha-i-Imtiaz
Gallantry/Public Service (Posthumous)
- Sepoy Azhar Mehmood (Shaheed) – Gallantry, Hilal-i-Shuja’at
- Mr. Javid Ullah Mehsud – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
- Mr. Nawab Ali Khan (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
- Mr. Hidayat Ullah Khan (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
- ASI Muhammad Akram (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
- FC Abdullah (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
- FC Samand Khan (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
- FC Abdul Hameed (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
9. FC Zamil Badshah (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
10. FC Hafeez Ullah (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
11. FC Muhammad Siraj (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
12. FC Muhammad Javed (Shaheed) – Gallantry, Sitara-i-Shuja’at
Services to Pakistan (Foreign Nationals)
- His Royal Highness Prince Khalid Al-Faisal bin Abdulaziz Al-Saud – Services to Pakistan, Hilal-i-Pakistan
- Mr. Li Hongzhong – Services to Pakistan, Hilal-i-Quaid-i-Azam
- Mr. Liu Jianchao – Services to Pakistan, Hilal-i-Quaid-i-Azam
- Mr. Wang Yongge – Services to Pakistan, Hilal-i-Quaid-i-Azam
- His Excellency Mohamed Bin Hassan Mohamed Hassan Alsuwaidi – Services to Pakistan, Sitara-i-Pakistan
- Mr. Rashid Ovezgeldiyevich Meredov – Services to Pakistan, Sitara-i-Pakistan
- Senta Maria Anna Siller (Dr. Senta Siller) – Services to Pakistan, Sitara-i-Pakistan
- Mr. Zhao Dong Xu – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Peng Cui – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Cui Jun – Services to Pakistan, Sitara-i-Quaid-i-Azam
- Ms. Laura Dahlmeier (Late) – Services to Pakistan, Tamgha-i-Shuja’at (Posthumous)
- Mr. Noor Ur Rehman Abid – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Qian Feng – Services to Pakistan, Tamgha-i-Quaid-i-Azam
- Dr. Faisel Ikram – Services to Pakistan, Tamgha-i-Khidmat
Services to Pakistan (Overseas Pakistanis)
- Mr. Saleem Asghar Ali – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Fukhera Khalid – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
- Dr. Arshad Rehan – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Ashraf Habib Ullah – Services to Pakistan, Sitara-i-Imtiaz
- Mr. Waqar Ali Khan – Services to Pakistan, PAPP
- Mr. Qadeer Ahmed Khan – Services to Pakistan, PAPP
- Mr. Muhammad Saeed Sheikh – Services to Pakistan, Sitara-i-Khidmat
- Prof. Dr. Rahat Munir – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz
- Mr. Abrar Hussain Tanoli – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz
- Dr. M. Shahbaz Chaudhry – Services to Pakistan, Tamgha-i-Imtiaz
