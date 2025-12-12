E-papers December 12, 2025 Epaper_25-12-12 KHI By epaper epaper FacebookTwitterLinkedinWhatsAppEmail Previous articleEpaper_25-12-12 ISBNext articleEpaper_25-12-12 LHR epaper epaper LEAVE A REPLY Cancel reply Comment: Please enter your comment! Name: Please enter your name here Email: You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Website: Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. RELATED ARTICLES E-papers Epaper_25-12-12 LHR E-papers Epaper_25-12-12 ISB E-papers E-Paper 25-12-11 LHR E-papers E-Paper 25-12-11 ISB E-papers E-Paper 25-12-11 KHI E-papers Epaper_25-12-10 LHR Must Read NATIONAL KP CM again denied meeting with leader as PTI divide over... December 12, 2025 CM Sohail Afridi expresses regret over denial of meeting with Imran Khan for 10th time Terms Faiz Hameed’s sentencing an ‘internal matter of... Pakistan issues demarche to Norwegian envoy over ‘unwarranted’ attendance at court hearing December 12, 2025 Pakistan calls Afghan scholars’ resolution ‘positive development’ but seeks ‘formal guarantee’ December 12, 2025 PM orders FBR to ramp up drive for 11% tax-to-GDP target December 12, 2025