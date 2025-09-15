NATIONAL

Gold Rates In Pakistan Today – 15th September, 2025

By Web Desk

Gold prices in Pakistan experience frequent fluctuations, primarily influenced by trends in the international market. These variations are reflected in the rates provided by local gold markets and Sarafa markets in different cities across the country.

Previous article
E-Paper 25-9-15 LHR
Next article
National Savings announces winners of Rs40,000 and Rs25,000 Premium Prize Bonds
Web Desk
Web Desk

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Must Read

Pakistan Today
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram Twitter
Copyright © 2025. Pakistan Today. All Rights Reserved.