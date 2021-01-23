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IESCO issues two day power suspension schedule

By APP

ISLAMABAD: Islamabad Electric Supply Company (IESCO) has issued a two day power suspension schedule for Sunday and Monday for various areas due to necessary maintenance and routine development work.

According to an IESCO spokesman, the power supply of different feeders and grid stations would remain suspended for on Sunday from 9am to 2am at Club-1, Mahfooz Shaheed, Orchard, Filtration Plant, Scheme 2, Pandorian, Park View, Pindi Board, Jail Park, Car Chowk, Mehboob Shaheed, Fuji Foundation, Morgah, Daultalah, Ahdi, Islamabad Club, Koral, Madina Market, G-9/3, H-8/2, New Exchange, F-11/3, NIH, Company Bagh, Gharial, Kotli Sattian, Bari Imam, F-Block, A-Block, Gangal, Dhok Hikmadad, Liaquat Bagh, Jinnah Road, Mangtal, Quaidabad, Eid Gah, Tench Bhatta, Askari-XI, Ameer Hamza Colony Azharabad, I-14/3, Bank Road I-, Dhoke Farman Ali, PAF, Car Chowk, RCCI Express, National Park, Chontra, Chahan, Rajar, Thalian, Gulshan-e-Saeed, Cantt, Sihala College, Lehtar I-, Kallar, Khawaja, Ghazan Khan, Basali, Bhangali, Nishan-e-Haider, New City A Block, New City Eye Block, Multi Orchard, Nisar Shaheed, Museum, Mushtaq Hussain, Jalala, Kohsar Valley, Hameed, Shanka, Hatian, People’s Colony, Dhok Fateh, Shamsabad, Gharibwal, Mathial, Bahtar, Maqsood Shaheed, Chib, Ahemadal Kamrial, Laniwala, Gagan, F-5 Jada, Zubair Shaheed, F-3 Gul Afshan, Shukrila, Mandi Bhalwal, Chapran, Fatehpur, Akram Shaheed, F-8 Civil Line, F-9 Chak Dhulat, Bong 2-, Dina 1- Bakrala, Hasnot, Mumtaz Shaheed, Sandal, Gujar Khan, City Sohawa, Mal Awan, Galyana, Smoot, Adhi, Dhudial Express, Khanpur, Sarkal, Pepli, Balkasar, Lawa, Malikwal, Bilalabad, Akwal, Patwali, Multan Khurd, Tamon, and Kariala.

Similarly, grids for areas including F-6, PM Secretariat, CBR, PM Staff Colony, Blue Area, OGDC, University, Saudi Embassy, Residential Saudi Embassy, Pind Pariyan, Sarai Kharboza, MPCHS Block-A, Paswal, STW, Wapda Town, ECHS, and D-18 will remain suspended from 9am to 4pm.

On Monday, the power supply will be suspended in CDA, FHS, I-8/4, KRL, Fazia, Jinnah Camp, Al Noor, Falcon, Shakrial, Noor Muhammad, Kurry Road, Service Road, Tariq Shaheed, Muslim Town, Chakri, Arsalan Poultry Farm, SPD, Padial, Kahuta City 1,2, Hanif Shaheed feeders and surrounding areas from 9am to 2pm.

 

 

 

 

 

 

 

 

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