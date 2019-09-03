PCB announces six cricket association sides for domestic cricket season 2019-20

KARACHI: The Pakistan Cricket Board announced on Tuesday six cricket association sides for the upcoming domestic cricket season 2019-20, an official press release stated.
According to the PCB press release, the domestic season will be ushered in with the Quaid-e-Azam Trophy from September 14.
A three-member independent panel, comprising Misbah-ul-Haq, Nadeem Khan and Rashid Latif, finalised the provisional squads of 32 players per side.
The provisional squads were initially formed by local coaches and junior selectors.
“The PCB centrally contracted cricketers, who are not handed the domestic contracts, will feature in domestic events when not on the national duty,” said the press release.
The six cricket associations will play their first matches on September 11.
The PCB press release also mentioned about the representation from Balochistan, stating: “The Pakistan Cricket Board (PCB), however, aims to have maximum representation from Balochistan within the next three to five years by developing a strong grassroots structure through the new Cricket Association and City Cricket Association structure.”
Details of squads are as under.
BALOCHISTAN
First XI – Imran Farhat (vice-captain) (Lahore), Abu Bakar (Faisalabad), Ali Shafiq (Sialkot), Ammad Butt (Sialkot), Asif Zakir (Karachi), Azeem Ghumman (Hyderabad), Bismillah Khan (wicketkeeper) (Quetta), Hussain Talat (Lahore), Imran Butt (Lahore), Khurram Shehzad (Faisalabad), Mohammad Asghar (Quetta), Shahbaz Khan (Quetta), Shahzaib Ahmed Khan (Karachi), Taimur Khan (Quetta), Taj Wali (Peshawar) and Umar Gul (Abbottabad).
Second XI – Akbar-ur-Rehman (captain) (Karachi), Akhtar Shah (Quetta), Atif Jabbar (Sialkot), Awais Zia (Rawalpindi), Dawood Khan (Quetta), Fahad Iqbal (Karachi), Gohar Faiz (Quetta), Gulraiz Sadaf (wicketkeeper) (Multan), Haseeb Azam (Rawalpindi), Jalat Khan (Quetta), Mohammad Junaid (Quetta), Nazar Hussain (Quetta), Rameez Raja (Quetta), Shehzad Tareen (Quetta), Taimur Ali (Quetta) and Usama Razzaq (Quetta).
White ball specialists – Akif Javed (Kohat), Ibtisam Sheikh (Hyderabad) and Mohammad Talha (Faisalabad).
PCB central contract players – Haris Sohail (captain) (Sialkot), Imam-ul-Haq (Lahore) and Yasir Shah (Swabi).
CENTRAL PUNJAB
First XI – Ahmed Shehzad (vice-captain) (Lahore), Ahmed Bashir (Lahore), Ali Shan (Faisalabad), Bilal Asif (Sialkot), Ehsan Adil (Faisalabad), Fahim Ashraf (Faisalabad), Kamran Akmal (wicketkeeper) (Lahore), Mohammad Saad (Lahore), Nasim Shah (Lahore), Rizwan Hussain (Lahore), Saad Naseem (Lahore), Salman Butt (Lahore), Umar Akmal (Lahore), Usman Salahuddin (Lahore), Waqas Maqsood (Faisalabad) and Zafar Gohar (Lahore).
Second XI – Ali Waqas (captain) (Faisalabad), Abdullah Shafiq (Sialkot), Ahmed Safi Abdullah (Faisalabad), Aizaz Cheema (mentor) (Lahore), Ali Zaryab (Lahore), Asad Raza (Faisalabad), Atiq-ur-Rehman (Faisalabad), Ayaz Tasawar (Sialkot), Bilawal Iqbal (Lahore), Farhan Khan (wicketkeeper) (Lahore), Irfan Niazi (Faisalabad), Mohammad Akhlaq (Lahore), Mohammad Ali (Sialkot), Raza Ali Dar (Lahore), Suleman Shafqat (Faisalabad) and Zahid Mansoor (Rawalpindi).
White ball specialists – Nasir Nawaz (Rawalpindi), Nauman Anwar (Sialkot) and Usman Qadir (subject to availability) (Lahore).
PCB central contract players – Babar Azam (captain) (Lahore), Azhar Ali (Lahore) and Hassan Ali (Lahore).
KHYBER PAKHTUNKHWA
First XI – Sahibzada Farhan (vice-captain) (Peshawar), Adil Amin (Peshawar), Ashfaq Ahmed (Peshawar), Iftikhar Ahmed (Peshawar), Imran Khan Sr (Peshawar), Irfan Khan (FATA), Israrullah (Peshawar), Junaid Khan (Abbottabad), Kamran Ghulam (Abbottabad), Mohammad Ilyas (Peshawar), Musaddiq Ahmed (Peshawar), Nabi Gul (Peshawar), Rehan Afridi (wicketkeeper) (FATA), Sameen Gul (FATA), Umar Khan (FATA) and Zohaib Khan (Peshawar).
Second XI – Khushdil Shah (captain) (FATA), Ahmed Jamal (Abbottabad), Akbar Badshah (Peshawar), Arshad Iqbal (Abbottabad), Asad Afridi (FATA), Asif Afridi (FATA), Atizaz Habib Khan (Abbottabad), Azizullah (Peshawar), Gohar Ali (wicketkeeper) (Peshawar), Irfanullah Shah (FATA), Khalid Usman (Abbottabad), Mehran Ibrahim (Peshawar), Mohammad Mohsin Khan (Charsadda), Mohammad Naeem (FATA), Sajid Khan (Peshawar) and Samiullah Jr (FATA).
White ball specialists – Imran Khan Jr (Peshawar), Mohammad Arif (Abbottabad) and Mohammad Mohsin (Swat).
PCB central contract players – Mohammad Rizwan (captain) (Peshawar), Fakhar Zaman (Mardan) and Usman Khan Shinwari (Peshawar).
NORTHERN
First XI – Umar Amin (vice-captain) (Rawalpindi), Afaq Raheem (AJK), Ali Asad (Karachi), Ali Sarfraz (Islamabad), Asif Ali (Faisalabad), Haider Ali (Rawalpindi), Hammad Azam (Rawalpindi), Haris Rauf (Islamabad), Mohammad Nawaz (Rawalpindi), Musa Khan (Islamabad), Nauman Ali (Hyderabad), Rohail Nazir (wicketkeeper) (Islamabad), Sadaf Hussain (Rawalpindi), Sohail Tanvir (Rawalpindi), Umar Waheed (Rawalpindi) and Waqas Ahmed (Sialkot).
Second XI – Faizan Riaz (captain) (Islamabad), Ali Imran (Islamabad), Hasan Raza (AJK), Jamal Anwar (wicketkeeper) (Rawalpindi), Naved Malik (Rawalpindi), Raza Hasan (Sialkot), Salman Irshad (AJK), Sarmad Bhatti (Islamabad), Shadab Majeed (AJK), Shehzad Azam (Islamabad), Shoaib Ahmed Minhas (Rawalpindi), Syed Tauseeq Shah (Rawalpindi), Umair Khan (Islamabad), Umair Masood (wicketkeeper) (Rawalpindi), Usama Mir (Sialkot) and Zeeshan Malik (Rawalpindi).
White ball specialists – Mohammad Amir (Rawalpindi), Sohail Akhtar (Abbottabad) and Zaid Alam (Lahore).
PCB central contract players – Imad Wasim (captain) (Islamabad), Shadab Khan (Rawalpindi) and Shaheen Shah (FATA).
SINDH
First XI – Anwar Ali (Karachi), Fawad Alam (Karachi), Hasan Mohsin (Karachi), Kashif Bhatti (Hyderabad), Khurram Manzoor (Karachi), Mir Hamza (Karachi), Mohammad Hasan (wicketkeeper) (Karachi), Mohammad Hasnain (Hyderabad), Omair Bin Yousuf (Karachi), Rameez Aziz (Karachi), Saad Ali (Karachi), Saud Shakeel (Karachi), Shehzar Mohammad (Karachi), Sohail Khan (Karachi) Tabish Khan (Karachi) and Waleed Ahmed (Karachi).
Second XI – Mohammad Sami (captain and mentor) (Karachi), Rameez Raja Jr (vice-captain) (Karachi), Adeel Malik (Karachi), Ahsan Ali (Karachi), Ammad Alam (Karachi), Ashiq Ali (Karachi), Ashir Qureshi (Karachi), Danish Aziz (Karachi), Ghulam Muddasar (Karachi), Hassan Khan (Karachi), Jahid Ali (Karachi), Mohammad Suleman (Hyderabad), Mohammad Waqas (Hyderabad), Rumman Raees (Karachi), Saad Khan (Hyderabad) and Saifullah Bangash (wicketkeeper) (Karachi).
White ball specialists – Abrar Ahmed (Karachi), Ahsan Jamil Mirza (Karachi), Shahnawaz Dahani (Larkana).
PCB central contract players – Sarfaraz Ahmad (captain) (Karachi), Asad Shafiq (vice-captain) (Karachi) and Abid Ali (Lahore).
SOUTHERN PUNJAB
First XI – Sami Aslam (vice-captain) (Lahore), Abdul Rehman Muzammil (Multan), Adnan Akmal (wicketkeeper) (Lahore), Amir Yamin (Multan), Bilawal Bhatti (Sialkot), Imran Rafiq (Multan), M. Irfan (SLA) (Lahore), M. Irfan Sr (LFM) (Multan), Mohammad Hafeez (Lahore), Rahat Ali (Multan), Saif Badar (Sialkot), Sohaib Maqsood (Multan), Umaid Asif (Sialkot), Umar Siddiq (Lahore), Zahid Mehmood (Hyderabad) and Zain Abbas (Multan).
Second XI – Naved Yasin (captain) (Multan), Salman Ali Agha (vice-captain) (Lahore), Ali Usman (Bahawalpur), Anas Mustafa (Lahore), Ataullah (Bahawalpur), Maqbool Ahmed (wicketkeeper), (Multan) Mohammad Ali Khan (Multan), Mohammad Basit (Multan), Mohammad Imran (Bahawalpur), Mohammad Irfan Jr (Nankana Sahib), Mohammad Mohsin (Lahore), Mohammad Umair (Bahawalpur), Mukhtar Ahmed (Sialkot), Zeeshan Ashraf (Okara), Zia-ul-Haq (Vehari) and Zulfiqar Babar (mentor) (Multan).
White ball specialists – Ali Khan (Sialkot), Shoaib Malik (Sialkot) and Sadaif Mehdi (Multan).
PCB central contract players – Shan Masood (captain) (Karachi), Mohammad Abbas (Sialkot) and Wahab Riaz (Lahore)